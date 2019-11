Salon Exp'hôtel : la start-up Kanopée koncept développe l'agriculture urbaine en Gironde

Via l'installation de panneaux végétaux et comestibles dans les entreprises, ensemble de logements et restaurants, la start-up girondine Kanopée koncept développe l’agriculture urbaine dans la métropole bordelaise.

Gironde, France

Deux Girondins, François Millet et Damien Bouly, ont fondé la start-up Kanopée koncept en décembre 2018 pour promouvoir le développement de l'agriculture urbaine dans la métropole bordelaise. Ils espèrent se faire connaître et toucher le marché de l'hôtellerie-restauration en exposant au salon Exp'hôtel qui se tient à Bordeaux du 24 au 26 novembre 2019.

Après avoir vu le film écologique "Demain", réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, et un peu aidés par la crise de la quarantaine, les deux amis qui travaillaient dans la téléphonie et le bâtiment ont tout plaqué pour se lancer dans l'agriculture urbaine. Ils ont créé un concept de panneau végétal sur lequel poussent des aromates, fruits et légumes et basé sur le principe de permaculture.

4 lieux en Gironde

Pour l'instant, le concept est présent dans l'entreprise Adam, à Saint-Hélène sur le Bassin d'Arcachon, dans l'école d'hôtellerie-restauration Vatel à Bordeaux, dans une résidence de 200 logements à Blanquefort et dans une serre de 300 mètres carrés à Floirac, là aussi installée au cœur d'une résidence.

Ces panneaux végétaux sont tous entretenus par un "Kanopée-Kulteur", salarié de la start-up.

Les panneaux végétaux fonctionnent sur le principe de la permaculture. © Radio France - Louise Buyens

Des paniers pour sensibiliser

L'objectif de Kanopée koncept est d'alerter un maximum de monde sur les enjeux environnementaux liés à l'alimentation et à l'agriculture. Pour cela, les fondateurs ont mis en place des ateliers mensuels là où les panneaux végétaux sont installés. Ils y organisent des conférences apprennent à jardiner ou encore à cuisiner les produits de saison.

Pour que le modèle soit viable économiquement, des paniers de fruits et légumes seront vendus à partir du mois de mars 2020. Ils seront composés des produits issus des panneaux végétaux mais aussi des produits de producteurs biologiques. "On veut permettre aux consommateurs d'accéder à tous les produits qu'ils veulent, même s'ils viennent de loin, mais on indiquera le nombre de kilomètres parcourus par les légumes pour qu'au fur et à mesure les gens se disent "finalement, je n'ai peut-être pas besoin de ces tomates en hiver" et orienter la consommation sans rentrer dans un système de culpabilisation comme on le voit actuellement", explique François Millet, co-fondateur de Kanopée koncept.