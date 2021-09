Sancerre en appelle à Stéphane Bern pour s'opposer à un projet d'éoliennes

Huit éoliennes pourraient être érigées à quelques kilomètres, dans la Nièvre du côté de St-Laurent-l'Abbaye et St-Quentin-sur-Nohain. Le préfet de la Nièvre a autorisé le projet, mais le tribunal administratif, saisi par des opposants doit encore rendre son jugement. Sancerre, élu village préféré des Français, cette année, espère que l'animateur télé pourra peser de tout son poids dans le dossier. Ces nouvelles éoliennes s'ajouteraient aux huit machines déjà existantes et à la centrale nucléaire de Belleville sur Loire que l'on voit au loin depuis le panorama de Sancerre. Un peu plus, un peu moins, est-ce vraiment important ? Oui, tranche le maire de Sancerre, Laurent Pabiot : " Nous aurions ces nouvelles éoliennes juste en face de nous. On en appelle à Stéphane Bern, tout simplement parce qu'il est déjà engagé contre les éoliennes et dans la préservation de nos paysages et du patrimoine. Des conseillers ont donc voulu qu'on le contacte puisqu'on a été élu village préféré des français. Ce n'est pas parce qu'on a déjà des nuisances qu'il faut en ajouter d'autres. La centrale nucléaire est quand même très éloignée de chez nous, alors que ces nouvelles éoliennes, on ne verra qu'elles. Elles feront quand même 180 mètres de haut."

Laurent Pabiot, maire de Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Sancerre bâtit depuis 2016 un dossier pour un classement au patrimoine mondial de l'Unesco au titre des paysages. Ces nouvelles machines pourraient être un un coup dur : " Ca peut nuire bien évidemment. Certains font remarquer que des éoliennes ont été installées sur des sites classés. Reste à savoir à quel titre a lieu ce classement. Nous, on postule pour la beauté de nos paysages. C'est donc bien de la préservation de nos paysages dont il s'agit. Et peu importe finalement s'il s'agit de l'Unesco ou autre chose. Ces machines énormes, on les verra de très, très loin : de la route de Bourges, de la montagne noire, et ce n'est pas une vue de l'esprit qui se résume à un simple émoi. On avance de vrais arguments auprès du tribunal administratif : ces machines peuvent avoir des conséquences, des deux côtés de la Loire, sur la fréquentation touristique, sur la faune, la présence et la migration des oiseaux. On ne peut pas ajouter de nuisances ici. "