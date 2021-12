VIDÉO - Contre un projet d'éoliennes, Sancerre reçoit le soutien de Stéphane Bern qui tacle le "en même temps"

Laurent Pabiot, le maire de Sancerre avait demandé le soutien de l'animateur Stéphane Bern pour combattre ce projet qui dégraderait selon lui les paysages du Sancerrois, candidat à un classement "Grand site de France" et au patrimoine mondial de l'Unesco. Le tribunal administratif d'Orléans doit statuer prochainement sur l'arrêté du préfet de la Nièvre autorisant la construction de ces éoliennes du côté de Saint-Laurent-l'Abbaye et Saint-Quentin-sur-Nohain.

Cet appel à l'aide du maire de Sancerre, élu Village préféré des Français, a été entendu par Stéphane Bern qui vient de faire parvenir à la commune un message de soutien. Dans cette vidéo, l'animateur estime qu'aujourd'hui "le panorama de Sancerre est menacé" par ce projet éolien "compromettant la renomée du site et l'harmonie de ces paysages". Pour Stéphane Bern, ce projet de huit éoliennes de 180 mètres de hauteur, illustre aussi les limites du "en même temps" : "d'une part la reconnaissance patrimoniale, et d'autre part le développement effréné des énergies dites renouvelables". L'ambassadeur des territoires de France et de ses richesses estime par ailleurs que ce projet éolien met en péril La Loire et la biodiversité du fleuve. Pour conclure, Stéphane Bern appelle à la mobilisation contre "un projet écocide qui réduirait à néant, tant d'efforts pour valoriser Sancerre et son environnement".