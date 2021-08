Sanctions renforcées en Dordogne pour les chasseurs qui ne respectent pas les règles de sécurité

À deux semaines des battues au sanglier, les procureurs de Périgueux et Bergerac, et les agents de l'Office français de la biodiversité annoncent un durcissement des sanctions quand les règles de sécurité ne seront pas respectées : arme saisie et permis suspendu jusqu'à la sanction pénale

La chasse du sanglier en battue reprend le 15 août en Dordogne jusqu'au 31 mars. À deux semaines de cette ouverture générale, la procureure de Bergerac Odile de Fristch et le substitut du procureur de Mehdi Zouabi ont annoncé un durcissement des sanctions quand les règles de sécurité ne seront pas respectées.

Le permis de chasser retenu même s'il n'y a pas d'accident

Un chasseur contrôlé en voiture avec une arme qui ne sera pas déchargée démontée et placée dans un étui sera automatiquement convoqué à un stage de sensibilisation à la sécurité (qui coûte 100 euros), son arme sera saisie, et son permis de chasser retenu. Il ne récupérera son arme et son permis qu'après avoir effectué ce stage et payé éventuellement une amende. Ce transport d'une arme chargée est la cause du plus grand nombre d'accidents en Dordogne : l'an dernier par exemple, un chasseur en voiture a tiré dans le mollet de son copain qui était au volant à St-Julien de Crempse. Il attend son jugement

Yvan Vilair l'un des 17 inspecteurs de l'Office nationale de la biodiversité (anciennement Office national de la chasse) en Dordogne Copier

L'arme saisie et le permis suspendu jusqu'au procès en cas d'accident

En cas d'accident, les 17 inspecteurs en Dordogne de l'Office français de la biodiversité (l'OFB, qui a succédé à l'Office national de la chasse) ont pour instruction, avec les gendarmes, de saisir l'arme, et de retenir le permis de chasser qui sera suspendu par le directeur national de l'OFB pendant la durée de l'enquête. Ces mesures provisoires empêcheront qu'un chasseur responsable d'un accident reprenne son fusil avant d'être jugé.

Ce renforcement des sanctions a été annoncé par le substitut du procureur de Périgueux Mehdi Zouabi, la procureure de Bergerac Odile de Fritsch, la cheffe de l'OFB en Dordogne Emilie Dubois, et l'inspecteur de l'OFB Yvan Vilair © Radio France - Harry Sagot

Il y a eu 141 accidents de chasse dont 11 mortels en France pendant la saison 2020/2021. En Dordogne en revanche, il n'y a pas eu d'accident mortel depuis 2016, mais deux blessés l'an dernier : un chasseur en voiture qui a tiré dans le mollet de son copain qui était au volant à St-Julien de Crempse, et un chasseur qui s'est blessé au poignet avec son arme en chutant à Villefranche-du-Périgord. Les gendarmes ont également été saisis quatre fois pour des balles perdues dans des maisons ou des véhicules ; cinq chiens et une vaches ont été accidentellement tués par des chasseurs.

Les 17.000 chasseurs périgourdins ont tué plus de 18.500 sangliers la saison dernière en Dordogne, et devraient en tuer jusqu'à 26.000 la saison prochaine s'ils respectent le quota fixé à la demande des agriculteurs.