"Sans irrigation, 6.000 hectares vont disparaître dans les Pyrénées-Orientales" selon les agriculteurs

Selon la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, près de 6.000 hectares de fruits et légumes seraient menacés dans le département à cause des nouvelles restrictions d'eau . L'association France Nature Environnement avait saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui vient de lui donner raison. Désormais, pendant l'été, les 1.500 agriculteurs en aval du barrage de Vinça n'auront plus le droit de prélever l'eau de la Têt lorsque le débit sera inférieur à 1.500 litres par seconde (la limite était à 600 litres auparavant).

"C'est catastrophique, répétait ce mardi matin sur France Bleu Roussillon la présidente de la Chambre d'agriculture, Fabienne Bonet. D'autant plus que l'on parle aujourd'hui de manger local et de souveraineté alimentaire."

Quatre communes également concernées

La nouvelle réglementation touche au total 10.000 adhérents, agriculteurs et particuliers puisque quatre communes sont reliées à ces canaux (notamment Ille-sur-Têt et Bouleternère). "C'est une position dogmatique, pas adaptée à notre territoire", selon Fabienne Bonet, qui demande à l'Etat de faire appel de cette décision judiciaire.