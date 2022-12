Sans neige, les chiens de traineaux du Pilat se reconvertissent dans la cani-rando

Pas de blanc manteau dans le Pilat pour ce Noël 2022. Qu'à cela ne tienne. On n'a pas de neige, mais on a des idées. Les mushers, qui organisent d'ordinaire des balades en traineau, reviennent à leurs origines canadiennes et organisent des cani-randonnées. Leurs chiens sont attelés à des promeneurs, qui marchent derrière eux à un rythme soutenu.

"Ca représente aujourd'hui 90% de mon activité" raconte Jean-Jacques Gibaud, qui organise ces promenades à Saint-Régis-de-Coin (Loire). "Il y a une douzaine d'années, lorsque j'ai commencé, il y avait plus de neige", la majorité de ses sorties se faisaient donc en traineau. "C'est clairement un changement de métier."

Pas facile de canaliser ces chiens habitués à courir à toute vitesse sur la neige. © Radio France - Louise Thomann

L'activité change aussi, mais pas la joie dans les yeux des petits et des grands à la vue des puissants chiens de traineau. Perrine, animatrice d'un centre aéré, doit canaliser les jeunes, tout en gardant le contrôle de l'animal qui la tracte. Jessine fini la randonnée tout couvert de terre, comme son chien Jaisson. "A un moment il a tiré, je me suis envolé !" sourit l'enfant.