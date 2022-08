"Sans pluie nous aurons des gros problèmes en décembre" alerte le syndicat Eau du pays de Saint-Malo

La ressource en eau potable est très tendue en Bretagne, particulièrement dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Jean-Francis Richeux le président du syndicat Eau du pays de Saint-Malo alertait début juillet sur un risque évalué à 50 % d'eau potable dans le secteur à l'automne. "C'est toujours le cas, assure-t-il. nous travaillons avec des courbes depuis des dizaine d'années, et nous sommes sur une courbe assez alarmante, sans pluie nous aurons des gros problèmes début décembre."

"Nous avons eu des pluies assez salvatrices pour l'environnement, pour la biodiversité mais rien n'est tombé dans nos retenues donc nous sommes assez inquiets"

Une situation récurrente selon Jean-Francis Richeux, qui se produit "tous les deux, trois ans, mais d'habitude ça passe". Cette année est pire que les autres : "Nous sommes inquiets parce que ça fait à peu près onze mois que nous n'avons pas eu d'eau nourricière pour nos retenues."

Plus d'un million de personnes attendues pour la route du Rhum : quelles conséquences ?

D'ici le mois de décembre, la consommation d'eau sur va augmenter avec l'arrivée de plus d'un million de personnes à Saint-Malo et dans tout le nord du département pour le départ de la route du Rhum. "Cela représente 30.000 m3 d'eau en plus par rapport à des années normales", explique le président du syndicat Eau du pays de Saint-Malo.L'équivalent d'une journée de consommation d'été.

"Il faut savoir que les gens qui viennent pour la route du Rhum sont souvent de passage pour la journée, il ne restent pas sur place, ils repartent, donc le million il faut le relativiser", selon lui.

Des économies d'eau réalisées grâce aux efforts des habitants

Appelés à réduire leur consommation d'eau potable, les efforts des habitants ont payé cet été. "Ces deux dernières semaines ça nous a permis d'en économiser 30.000 m3, indique Jean-Francis Richeux. Je remercie l'ensemble des consommateurs, des citoyens qui aujourd'hui prennent conscience que le monde change, que l'eau devient rare et si on fait attention je pense qu'on pourrait passer facilement cet hiver."

Plusieurs solutions sont envisagées pour compenser le manque d'eau sur le territoire. "Très vite nous allons engager des démarches auprès des propriétaires d'étang en amont de nos retenues, poursuit-il. On va aussi essayer d'avoir plus d'eau dans le cadre du partenariat avec le pays de Dinan qui puise l'eau de l'Arguenon."