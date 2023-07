Saône-et-Loire : Renforcement des mesures de restriction de l'usage de l'eau dans la Bresse et le Charolais

Depuis le début du mois de juillet, la faiblesse des précipitations et les températures élevées voire caniculaires ont conduit à une dégradation du niveau des cours d’eau et des nappes souterraines. Les quelques épisodes orageux ne suffisent pas à améliorer la situation. Le préfet de Saône-et-Loire décide alors de prendre de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau ce lundi 17 juillet. Les secteurs d'Arconce et Sornin sont placés en état de crise sécheresse. Les secteurs Saône aval, Grosne, Seille et Guyotte, Bourbince et Arroux - Morvan sont eux placés en état d'alerte.

Irrigation agricole et remplissage des piscines interdit

Dans un communiqué, le préfet détaille les consignes à suivre pour les habitants des secteurs placés en alerte. "Remplissage des piscines privées interdit sauf remise à niveau ou 1ʳᵉ mise en eau sous conditions, lavage des voitures interdit en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux ou de matériel haute pression, arrosage des espaces verts interdit, irrigation agricole soumise à restrictions d’horaires, prélèvements pour les activités industrielles réduits."

Pour les habitants des secteurs placés au niveau de crise, les seuls usages domestiques autorisés sont ceux prioritaires répondant à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable de la population. L’irrigation agricole est quant à elle interdite, avec une adaptation permettant sous condition l’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.