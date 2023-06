Saran : le projet de station d'hydrogène vert de la métropole d'Orléans retoqué et abandonné

C'est une victoire pour la ville de Saran. Il n'y aura pas de station de production d'hydrogène vert sur la commune, pas à l'endroit en tout cas qu'avait choisi la métropole d'Orléans pour la construire. En février dernier, ce projet avait soulevé la colère des élus de Saran, ils estimaient ne pas avoir été consultés par la métropole, qui avait proposé à TotalEnergies, à l'origine de ce projet, un terrain situé près de l'usine de traitement des ordures ménagères, l'UTOM.

Le groupe TotalEnergies veut en effet développer l'hydrogène vert pour remplacer le diesel comme carburant pour les camions. Il envisage de construire d'ici 2030 150 stations en Europe, à proximité des autoroutes. Serge Grouard, le président de la métropole d'Orléans, se disait séduit par le prochain et voulait aller vite. Seulement pour avancer il fallait modifier le plan local d'urbanisme métropolitain, et donc mener une enquête publique. Celle-ci comportait de nombreux autres points, mais le cas de Saran n'est pas passé : le commissaire enquêteur a émis des réserves sur le projet, obligeant la métropole à le retirer.

"Les habitants de Saran s'étaient mobilisés"

Mathieu Gallois, premier adjoint au maire de Saran, ne cache pas sa satisfaction : "c'est une victoire pour les élus saranais, à qui on n'avait pas demandé leur avis, pour le conseil municipal qui avait plusieurs dit son opposition, et surtout pour les habitants, qui se sont massivement mobilisés lors de l'enquête publique". En annonçant qu'il retirait le projet de la délibération sur la modification du plan local d'urbanisme, le PLUM, Serge Grouard lui n'a pas caché sa déception. "On respecte les réserves du commissaire-enquêteur, mais je regrette qu'on n'avance pas".

Le président de la métropole qui conteste avoir tenu à l'écart les élus saranais, et qui propose de reprendre les discussions, "à Saran ou ailleurs, il serait regrettable que la métropole passe à côté d'un tel projet" insiste Serge Grouard.