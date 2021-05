Sarthe : l'Office français de la biodiversité s'inquiète des dégradations de haies

Dans la Sarthe, l'Office français de la biodiversité s'inquiète de la situation des haies bocagères. De plus en plus de dégradations ont été signalées, alors que les haies abritent de nombreuses espèces dont certaines protégées.

De plus en plus de dégradations sont signalées à l'Office français de la biodiversité (illustration)

Les signalements de dégradations de haies se multiplient ces dernières semaines dans le département , et notamment dans le sud Sarthe, d'après l'Office français de la biodiversité. Une situation inquiétante, les haies abritent de nombreuses espèces. D'autant que la taille ou l'arrachage de haies sont pourtant interdits pour les agriculteurs et déconseillés pour les particuliers jusqu'à la fin de la période de nidification des oiseaux, le 31 juillet.

"Il y a des espèces ordinaires comme le lapin, le hérisson, la vipère, mais aussi des espèces protégées, énumère Xaviere Grosbois, chargée de mission pour l'OFB. "Il y a les oiseaux, mais aussi le pique-prune ou le grand capricorne qui sont des insectes protégés. Si ces espèces perdent leur habitat, elles disparaissent."

La région et le département de la Sarthe investissent pourtant dans des aides à la replantation des haies. 160 structures dans les Pays-de-la-Loire travaillent sur la question, mais c'est de l'entretien sur le long terme. "Une haie plantée met 20 à 30 ans pour avoir une réelle efficacité", précise-t-elle. "Il faut surtout les garder assez hautes et fournies et ne pas les tailler en carré, car on perd 70% des espèces présentes."

Année de la haie

Chaque année, 11.000 kilomètres de haies disparaissent en France. "Il y a les agriculteurs, mais aussi les particuliers, les collectivités, l'urbanisation, les travaux d'aménagement, c'est ce cumul qui fait des dégâts et la Sarthe ne fait malheureusement pas exception", ajoute Xaviere Grosbois.

En cas de destruction de haies, l'Office français de la biodiversité peut engager des poursuites pour détérioration d'espèces protégées. L'OFB organise également régulièrement des campagnes de sensibilisation sur le sujet, notamment cette année : 2021 a été proclamée "année de la haie".