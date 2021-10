COP26 : les papillons, "sentinelles" du changement climatique à Saucats

C'est une question de plus en plus pressante, surtout au moment du lancement de la COP26 à Glasgow, en Écosse, ce dimanche 31 octobre : comment la faune et la flore de Nouvelle-Aquitaine vont-elles réagir au réchauffement climatique ? Depuis 2016, l'association Cistude Nature mène l'enquête auprès des papillons, des grenouilles, des lézards et des marmottes de notre région. Les scientifiques répertorient régulièrement ces espèces afin d'observer l'évolution de leur population.

En Gironde, l'étude est menée sur une trentaine de sites : en zones humides, dunaires ou de prairies. Il s'agit du programme "sentinelles du climat".

Les papillons de la lande humide à Saucats

Bottes aux pieds, filet à papillon en main, Fanny Mallard coordinatrice scientifique du projet parcourt la lande. Le geste sûr la docteur en écologie attrape son premier insecte de la matinée : "les ailes sont bien abîmées mais il s'agit de l'azuré porte-queue". Elle va compter et répertorier tous les papillons sur un trajet de 200 mètres. Le parcours sera répété plusieurs fois par an selon le même protocole.

En combinant les données sur la population des papillons et les relevés météo les chercheurs cherchent à comprendre les effets du climat sur la biodiversité. Ils s'intéressent tout particulièrement aux espèces qui vivent dans des zones restreintes sans grandes possibilités de migrer hors de leur habitat traditionnel.

Toutes ces espèces vont être impactées par le changement climatique. L'hypothèse c'est qu'en 2040 nombreuses d'entre elles seront en fort déclin

- Fanny Mallard, écologue

L'association Cistude Nature ne se contentera pas de dresser l'état des lieux. Prochaine étape des sentinelles du climat en 2022 : proposer des solutions pratiques pour préserver la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine.