Savez-vous combien de tonnes de déchets sont ramassées au bord des routes de la Somme ?

"Oui, le constat est un peu désespérant", souffle Bruno Monty, chargé d'exploitation à la direction départementale des routes de la Somme. Avec ses équipes, il a débuté le 3 mai la campagne de fauchage au bord des 4 600 kilomètres de routes gérés par le Conseil Départemental.

ⓘ Publicité

La mission de ramassage des déchets est assurée par les équipes d'agents et par des bénéficiaires du RSA en réinsertion. Au total, ils collectent plus de 320 tonnes chaque année, un chiffre en augmentation " de trois à quatre tonnes par an", poursuit Bruno Monty.

Des matelas, des plaques d'amiante...

Il y a "toute sorte de déchets, ça peut être des plaques d'amiante, des matelas, des poubelles de maison. Et on ramasse un peu plus de déchets au bord des plus petites routes ou en entrée de champ, c'est peut-être plus facile, plus discret", détaille encore Bruno Monty.

loading