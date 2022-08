Sécheresse : d'où vient l'eau qui sert à nettoyer les rues dans la Métropole de Dijon ?

La sécheresse continue de frapper la France et la Côte-d'Or début août 2022. Avec les restrictions en vigueur, les habitants sont de plus en plus attentifs à la manière dont l'eau est utilisée par les collectivités, mais également sur sa provenance. Par exemple, savez-vous d'où provient l'eau qui est utilisée dans la Métropole dijonnaise pour l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des rues et l'arrosage des voies du tram - sur les portions où il y a de la végétation ? Les explications d'Antoine Hoareau, adjoint au maire de Dijon, alors que la Métropole est placée en zone d'alerte, avec moins de restrictions qu'à Beaune ou Auxonne par exemple (qui sont en "crise").

La ville tient à une certaine sobriété malgré la présence de cette "eau verte", précise l'adjoint au maire Antoine Hoareau

Parking de la Trémouille, tramway et gros réservoirs

Pour ces usages, la Métropole utilise ce qu'on appelle de "l'eau verte", de l'eau non potable. "C'est de l'eau qui vient de la construction du parking de la Trémouille, sous le conseil régional. Il est construit sur une nappe du Suzon. Si on ne pompe pas cette eau, le parking pourrait se lever et flotter. On est obligés de pomper cette eau pour éviter qu'il ne soit noyé, explique l'élu. Avant, elle était mise à l'égout et partait vers la station d'épuration et le Suzon". Aujourd'hui, elle rejoint deux anciens réservoirs du XIXe siècle, celui de Darcy et celui de Montmuzard. Un réseau imaginé il y a dix ans au moment de la création du tramway, pour trouver un moyen d'irriguer la quinzaine de kilomètres enherbés du tram'.

Ces réservoirs abritent environ 5500 mètres cubes d'eau - soit plus de cinq millions de litres. Largement suffisant, selon Antoine Hoareau : "le pompage du parking de la Trémouille représente une production annuelle de 200.000 mètres cubes d'eau (200 millions de litres, ndlr) et nous n'avons besoin que de 100.000 pour l'arrosage des plateformes du tramway et le lavage des rues". Que deviennent les 100.000 litres restants ? "Ils sont remis en milieu naturel, précise l'adjoint au maire. Dans le réservoir Darcy, il y a un trop-plein, qui va ensuite alimenter le Raines, dans le jardin de l'Arquebuse".