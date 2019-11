Savez-vous qu'il y a des mouflons sauvages en Dordogne ?

Le mouflon a été réintroduit en Dordogne il y a plus de 50 ans

Châtres, Dordogne, France

Plus de cinquante ans après la réintroduction de mouflons en Dordogne, la Fédération départementale des chasseurs organise un deuxième comptage ce samedi 30 novembre, dans le secteur de Badefols d'Ans, Châtres, Peyrignac et Beauregard-de-Terrasson ; ce groupe a vraisemblablement essaimé du troupeau sauvage qui vit dans les gorges de l'Auvézère depuis la réintroduction en 1966. Une petite population d'une vingtaine de mouflons vit également du côté de Paunat et Pezuls.

Un comptage organisé avec les non-chasseurs

En décembre 2018, des randonneurs s'étaient joints aux chasseurs pour un premier comptage sur les communes de Saint-Mesmin, Génis et Savignac Lédrier, qui avait permis de voir 74 mouflons dans les gorges de l'Auvézère. Les non-chasseurs sont toujours invités pour ce deuxième comptage ; le rendez-vous est à 8h30 devant la mairie de Châtres.

Stéphane Coureaud, technicien de la Fédération des chasseurs de Dordogne Copier

Stéphane Coureau, technicien de la Fédération départementale des chasseurs, estime la population de mouflons à environ 150 individus au total, mais aucun comptage n'avait été organisé depuis la réintroduction en 1966. Chaque année, la Fédération des chasseurs autorise la chasse de 30 mouflons en Dordogne.