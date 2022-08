Savigny-le-Sec : une vingtaine de sangliers meurent noyés dans un étang

Plongée mortelle pour des marcassins à Savigny-le-Sec, au nord de Dijon. Dans des circonstances encore inconnues, une trentaine de sangliers ont plongé dans un bassin artificiel, sur le territoire d'une ferme locale. Alerté dès 8h ce lundi matin, le maire Jean-Michel Staiger assiste à la scène : "C'est une réserve d'incendie, d'environ 1m50 de profondeur. Il n'y a pas d'eau sur la commune, donc sans doute qu'ils cherchaient à s'abreuver".

Les marcassins n'avaient pas pied

À son arrivée, plusieurs petits sont déjà morts d'épuisement, tandis que les laies et les mâles parviennent à garder la tête hors de l'eau. Très vite, des palettes sont lancées dans le bassin "pour leur permettre de s'agripper", mais aucun animal ne prend le risque. Et "les laies se montraient très agressives lorsqu'on tentait d'approcher leurs bébés", commente l'élu. Alertés également, les pompiers du SDIS 21 arrivent sur place vers 9h30. "Ils ont été vaillants", décrit Jean-Michel Staiger, pour parvenir à sortir les sangliers malgré leur attitude agressive. Bilan : 21 morts, et 8 repêchés, dont deux marcassins miraculés.

Les animaux sont restées coincées dans un bassin artificiel - Jean-Michel Staiger