Savoie : 3 000 euros d'amende pour avoir capturé des papillons protégés

Michel Savourey, ancien président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie, spécialiste reconnu des papillons, vient d'être condamné par le tribunal d'Albertville. Il a capturé et conservé plus de 1200 spécimens de papillons protégés, au mépris de la loi.

Michel Savourey, 73 ans, habitant de Saint Jean de Maurienne, est connu et reconnu par le milieu entomologiste. Passionné, spécialiste des papillons, ancien président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie, et engagé dans plusieurs associations environnementales... Il détenait une collection comportant 1237 spécimens de 14 espèces protégées, capturés ces 40 dernières années, un peu partout en Savoie, y compris dans des parcs comme les Bauges ou la Vanoise.

Pour ces captures, le tribunal d'Albertville l'a condamné ce mercredi à 6 000 euros d'amende, la moitié avec sursis, et à verser 300 euros à la Ligue de Protection des Oiseaux, et 1 euro symbolique à France Nature Environnement. Sa collection est confisquée. Seules les captures commises ces six dernières années sont jugées, les antérieures sont prescrites.

Il connait très bien la loi de 1993 qui protège certains insectes

"Je prenais quelques individus des espèces soi-disant protégées que je croisais, dans quelques localités" raconte Michel Savourey au tribunal. "Soi-disant ? Qu'entendez-vous par là?" Il ne compte pas mentir : oui, il connait cette loi du code de l'environnement de 1993 qui interdit de capturer ces espèces-là... mais il estime que la loi est mal faite. Pour lui, même les espèces protégées doivent pouvoir être analysées. Son objectif : constituer une entomothèque, 'bibliothèque' d'insectes, de papillons savoyards, qui permet de les étudier, et de les avoir à disposition année après année, en parallèle de l'évolution de la science. Et puis, "comment inventorier des espèces si elles sont protégées ?" demande-t-il tout haut.

J'ai enfreint la loi, mais pas n'importe comment

"Je reconnais que je n'ai pas respecté la loi, mais j'ai essayé de respecter l'éthique globale de la biodiversité. Je refuse qu'on m'appelle chasseur ou collectionneur" insiste-t-il, "je les collecte depuis les années 80. Je suis devenu un spécialiste presque mondialement connu". Les associations parties civiles, la LPO et la FNE, connaissent son travail et ne remettent pas en cause ses compétences. Mais elles ne cautionnent pas ses méthodes. Lui se justifie : "j'ai toujours prélevé un nombre suffisamment réduit pour ne pas mettre en danger les espèces". Il explique également prendre un maximum de mâles dans ce but, pas les femelles. Pour lui, ses prélèvements n'ont eu aucun impact.

Michel Savourey ne conteste pas le jugement. Mais il estime avoir agi de manière responsable Copier

Il n'a rien à faire des autorisations - assène l'avocate générale

"Est-ce que vous avez eu des autorisations?" interroge la présidente. "J'ai eu quelques autorisations avant 2001" répond en réfléchissant Michel Savourey. Mais depuis vingt ans, il n'a plus demandé une seule dérogation, "j'avais trouvé extrêmement compliqué". Il évoque des lourdeurs administratives, des autorisations qui arrivent trop tard, après la période d'observation des papillons. Il glisse aussi le fait qu'on les lui aurait refusé à certains endroits : "ça n'aurait pas été possible pour un parc d'autoriser un prélèvement".

Il a été dénoncé

Le président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie s'est exprimé à l'audience, et a tenu a rappelé le contexte. Michel Savourey a été dénoncé par l'ancien trésorier de la société, suite à un conflit interne. En mars 2019, celui-ci avait photographié la collection que Michel Savourey entreposait au Muséum d'Histoire naturelle de Chambéry, et avait alerté les autorités.