Haute-Savoie : 50 bouquetins capturés pour une opération d'éradication de la brucellose

C'est une victoire pour les associations de protection de la nature. Le préfet de la Haute-Savoie, Alain Espinasse, a annoncé dans un décret publié ce mercredi la capture de 50 bouquetins dans le massif du Bargy dans le cadre de l'éradication de la brucellose. Jusqu'à présent, les bouquetins étaient abattus sans être testés, ils seront désormais marqués et relâchés s'ils ne sont pas séropositifs à la brucellose.

Jean-Pierre Crouzat, vice-président de l'association France Nature Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, se félicite de cette annonce : "Il a fallu en arriver au tribunal pour que les abattages indiscriminés s'arrêtent. [...] Tirer dans le tas, ça ne sert à rien pour résoudre ce problème de brucellose. La capture/contrôle est une méthode beaucoup plus précise pour préserver les animaux sains et euthanasier les animaux séropositifs."

Une maladie qui n'est pas mortelle pour l'Homme

Si ce décret est une première victoire pour Jean-Pierre Crouzat, le chemin est encore long : "Le test identifie des animaux séropositifs, mais certains animaux ont été malades et sont désormais guéris : ils ont développé des anticorps. Le test est encore grossier à ce niveau là, puisqu'on élimine des animaux qui pourraient être protégés." Autre point noir : certains éleveurs laissent encore courir leurs troupeaux sur les sommets du Bargy. Une cohabitation risquée avec les bouquetins qui peuvent potentiellement contaminer l'ensemble du troupeau.

La brucellose est une maladie animale qui peut se transmettre entre les bouquetins et les troupeaux d'ovins et de bovins. Le risque, c'est que la maladie termine dans nos assiettes, si l'on consomme des produits à base de lait cru notamment. La brucellose, avec des symptômes comparables à la grippe, n'est pas mortelle pour l'homme et se soigne grâce à des antibiotiques.