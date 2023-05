Savoie : Brigitte Bardot invite "les gros ploucs" qui habitent à côté des grenouilles de Frontenex à déménager

Les coassements des grenouilles de Frontenex (Savoie) se font entendre très loin. Ce vendredi, la célèbre actrice et défenseuse de la cause animale, Brigitte Bardot, s'est fendu d'un communiqué aux mots acerbes. "Je conseille à ces gros ploucs d’aller s’installer proche d’un aéroport ou d’une autoroute afin de profiter du bruit des moteurs qui leur permettront de rêver et de dormir", dit-elle à propos des voisins de Colette Ferry.

ⓘ Publicité

Communiqué adressé au maire

Dans ce communiqué, l'actrice évoque des "imbéciles" à propos des voisins de la retraitée. "La nature déjà bien endommagée doit vaincre la connerie humaine", poursuit Brigitte Bardot dans ce communiqué adressé au maire de la commune.

Depuis quelques mois, le coassement des grenouilles qui vivent dans son petit bassin sont dans le viseur des voisins de la retraitée. Contactée par France Bleu Pays de Savoie, Colette Ferry ne souhaite pas faire de commentaire, et explique ne pas comprendre que cette affaire ne soit pas déjà terminée.