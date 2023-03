Savoie : des "fuites d'eau importantes" sur les réseaux de deux communes, l'Etat veut agir

Un litre d'eau sur deux qui s'évapore dans la nature. Les communes de La Table et Saint-Rémy-de-Maurienne, en Savoie, font partie des 170 communes en France où les pertes d'eau dans les réseaux de distribution atteignent 50%, selon les données du ministère de la transition écologique . Pour le gouvernement, il y a urgence à agir. En déplacement dans les Hautes-Alpes, le chef de l'Etat a donc annoncé ce jeudi une enveloppe de 180 millions d'euros , qui sera renouvelée chaque année, pour mieux lutter contre ces fuites d'eau.

"Si on peut bénéficier de l'enveloppe... on prend, pas de problème !"

"Cette année, on approche en effet les 50% de rendement, alors qu'on a pu dans les années antérieures, avoir des rendements supérieurs à 90%", confirme à France Bleu Pays de Savoie, Jean-François Claraz, le maire de La Table, commune de 432 habitants dans la vallée des huiles. En cause ? La vétusté de son réseau. Sur les 18 kilomètres, 11 kms ont été refaits il y a quelques années, mais le reste du réseau date "du début des années 1960".

"Quand vous avez une conduite d'eau qui passe au milieu des bois, il n'y a que celui qui voit la fuite qui va dire 'j'ai vu l'eau qui sortait à tel endroit' (...) l'employé communal ne fait pas de reconnaissance, même tous les mois, sur le circuit du réseau, donc on peut avoir une fuite majeure, sans qu'elle ne soit détectée", explique le maire de cette commune rurale.

"En 2017, on a eu aussi d'autres soucis majeurs, avec les orages en juin et en août, un captage a été neutralisé, par l'abaissement du lit du ruisseau qui alimentait le captage, et du jour au lendemain, on n'avait plus d'eau qui arrivait sur le réseau principal". Une partie des 180 millions d'euros débloqués par l'Etat permettront à cette commune de faire des travaux d'identification et de résorption des fuites.