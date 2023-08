Savoie : des milliers de brins de génépi et fleurs d'edelweiss cueillis illégalement

Si vous ignorez la réglementation, un petit rappel s'impose. Lors d'une opération de contrôle sur la cueillette de la flore savoyarde début août au Mont-Cenis, en Maurienne, les services de l'Etat ont verbalisé une vingtaine de randonneurs en une semaine, du 29 juillet au 4 août, pour non-respect de la réglementation, indique ce vendredi un communiqué de la préfecture de la Savoie et du parquet d'Albertville.

ⓘ Publicité

Pas plus de 120 brins de génépi par jour

Pour rappel, en Savoie, la cueillette du génépi est limitée par un arrêté préfectoral de 2021 à 120 brins par jour et par personne, et la cueillette de l'edelweiss reste strictement interdite. Ces restrictions, valables sur l'ensemble du département et sur tous les massifs, sont observées par la grande majorité des randonneurs. Mais certains ne respectent pas les limitations de cueillette et s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.

loading

"8.500 brins de génépi et 350 fleurs d'edelweiss saisis"

Lors de ces contrôles menés sur les hauteurs du Mont-Cenis, sous l'autorité du parquet d'Albertville, 17 cueilleurs ont ainsi été verbalisés pour avoir prélevé des edelweiss ou pour avoir dépassé le seuil des 120 brins de génépi. Trois autres personnes ont aussi été verbalisées sur d'autres sites du département. Les excédents de récolte ont été saisis par la justice, soit 8.500 brins de génépi et près de 350 fleurs d'edelweiss.

Forte pression de cueillette

"La très forte activité de cueillette constatée sur le site du Mont-Cenis, si elle n'est pas limitée, risque à terme de mettre en péril la survie de ces espèces de flore patrimoniale", nous précise-t-on. Près de 700 espèces, pour certaines endémiques ou protégées, y sont présentes. Un arrêté de protection de biotope s'applique également sur le site : la circulation d'engins motorisés, les feux, les dépôts de déchets, l'enlèvement de minéraux et l'arrachage de plantes y sont interdits.

loading

Les actions de sensibilisation auprès des randonneurs, avec distribution de plaquettes rappelant les limitations de cueillette, vont se poursuivre tout l'été, préviennent les autorités. Différents sites naturels de Savoie sont concernés, avec des contrôles ciblés menés par les agents de l'ONF, du Parc national de la Vanoise et de l'Office français de la biodiversité ainsi que la gendarmerie et la police municipale.