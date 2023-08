Savoie : des travaux pour sécuriser le lac proglaciaire de Rosolin qui menaçait Champagny-en-Vanoise et Tignes

C'est un lac de 150.000 mètres cubes qui n'existait quasiment pas il y a quatre ans. Le lac proglaciaire de Rosolin, situé sous le glacier de la Grande Motte. Une énorme étendue d'eau qui menaçait de se déverser sur Champagny-en-Vanoise ou à Tignes (Savoie), sur le quartier de Val Claret. Des travaux ont été menés cet été pour évacuer cette immense quantité d'eau.

ⓘ Publicité

Précaution

Une première phase a permis de creuser un chenal de trois mètres de profondeur à un endroit où l'eau s'écoulait déjà pour vider ce réservoir avec l'équivalent de plus de 600 piscines olympiques. Une opération assez facile, avec une terre meuble qui aura coûté environ 10.000 euros. "C'est un peu comme à la plage quand on fait des pâtés de sable, on a un volume d'eau dans un trou et on vient creuser un petit peu le chenal pour baisser le niveau dans ce lac proglaciaire, précise Clément Colin, le directeur général des services de la mairie de Tignes. Ce sont des travaux de précaution, autant le faire maintenant parce que le glacier fond et il aurait fallu intervenir."

"C'est impressionnant de voir ce lac se former en si peu de temps", s'étonne Clément Colin, directeur général des services de la mairie de Tignes. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une deuxième phase de travaux doit commencer à partir du 14 août pour augmenter la profondeur de ce chenal de trois à six mètres, afin de faire tomber le volume maximum d'eau à 20.000 mètres cubes pour éliminer le scénario catastrophe d'une immense coulée d'eau, de cailloux et de végétation sans contrôle.

Travail minutieux

"C'est un risque qui était faible, mais avec ces travaux il n'existe plus", explique François Ravier, le préfet de Savoie. Tout a été organisé avec les communes, pour un chantier financé à 80% par l'État. La deuxième phase, sera plus coûteuse car le terrain sera plus difficile à creuser. La note pourrait grimper à 100.000 euros sur cette deuxième partie.

François Ravier, le préfet de Savoie veut aussi rassurer sur un potentiel risque de voir l'eau de ce lac proglaciaire se déverser de manière incontrôlable. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Des concertations menées avec la Restauration des Terrains de Montagne (RTM), une branche de l'Office National des Forêts (ONF). "On vidange le lac progressivement avec un débit maîtrisé", explique David Etcheverry, chargé de projet sur ce chantier. Dans cet endroit qui appartient au Parc national de la Vanoise, il faut effectivement être prudent vis-à-vis de la faune et de la flore.

Avenir incertain

Ce lac proglaciaire sera désormais surveillé de près par les services de l'État et la mairie de Tignes qui a mandaté un bureau d'études. Car dans une vingtaine d'années, plusieurs études prévoient la fonte totale du glacier de la Grande Motte comme de nombreux autres en Savoie. Un effet du réchauffement climatique qui inquiète au vu des possibles conséquences dans les vallées.

Les travaux sont dirigés par la branche Restauration des Terrains de Montagne de l'Office National des Forêts. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Émotionnellement c'est très dur de le voir fondre à vue d'oeil, regrette Serge Revial, le maire de Tignes. Nous devons nous adapter, la transition écologique est le sujet primordial pour notre avenir en station, nous acons d'autres glaciers sur notre commune mais à ma connaissance il n'y a pas de risques pour les habitants et leurs habitations." Dès l'été prochain, de nouveaux travaux pourraient être menés sur ce site. Avec la fonte du glacier de deux à trois mètres de hauteur par an, il y aura plus de place chaque année pour que l'eau s'accumule et cela pourrait représenter un nouveau danger à l'avenir.