Savoie : il n'y aura pas de vague de surf artificielle sur le lac du Bourget

"En tant que fournisseur, nous ne mettrons pas de vague sur le lac du Bourget, j'ai également passé l'information à l'agglomération", annonce ce samedi chez nos confrères de franceinter Laurent Héquily, le patron de la société bordelaise Okahina Wave, qui avait imaginé créer, d'ici 2024, un atoll artificiel de 60 mètres de diamètre, sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains, pour permettre aux surfeurs de s'en donner à coeur joie en plein milieu des montagnes.

Je vois que les conditions ne sont pas réunies (Laurent Héquily)

"Au départ, ça avait du sens pour nous de venir sur ce lac, ça nous semblait bien pour les jeunes riders qui sont dans le massif alpin, l'été, quand il n'y a plus de neige, on les retrouve sur la côte atlantique, ils font beaucoup de kilomètres et ils quittent leur domicile (...) ça avait également du sens en terme d'emploi, ces mêmes jeunes qui travaillent dans les stations de ski, quand il n'y a plus de neige, c'était aussi l'occasion de pouvoir en récupérer certains".

"Maintenant, je vois que les conditions ne sont pas réunies, je constate que la manière dont les choses ont été annoncées n'était pas la bonne manière, et on ne va pas aller à l'encontre de certains Aixois et de certains riverains du lac". "En effet, ce n'est pas forcément le meilleur endroit, c'est un lieu qui est sensible... ce n'est pas grave, on ne le fera pas sur le lac du Bourget, il y a d'autres endroits où on pourra le faire".

Okahina wave travaille actuellement sur d'autres projets de vague artificielle, au Futuroscope de Poitiers, ou à Torcy, en région parisienne.

Forte opposition au niveau local

A peine dévoilé, le projet avait suscité une vive polémique. Une pétition avait recueilli plus de 20.000 signatures en un mois et demi. Michel Lévy de France Nature Environnement ne voulait surtout pas de cette "soucoupe volante" posée en plein milieu d’un lac naturel. "Cet atoll serait une tâche sur l'environnement du lac, c'est totalement contraire au sens de l'histoire, un équipement comme ça n'a absolument pas sa place sur le lac du Bourget".

J'ai cru que c'était un poisson d'avril

Le projet divisait aussi les élus locaux. "J'ai cru que c'était un poisson d'avril, l'image initiale a choqué parce qu'on se croyait à Dubaï, sur une île complètement artificialisée... après, pourquoi pas sur un lac artificialisé, mais pas là", commente Nicolas Mercat, le maire du Bourget du Lac, qui s'était positionné contre le projet.

Les associations comme France Nature environnement, Les Amis de la Terre ou Greenpeace avaient prévu de manifester samedi prochain à Aix-les-Bains. Ils devraient annuler leur rassemblement.