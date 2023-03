Savoie : « je ne fais plus de ski de piste par conviction »

C’est la dernière semaine des vacances scolaires en station qui s’achève, avec une météo très particulière cet hiver puisqu’il n’y a pas eu de chute de neige significative depuis plusieurs semaines. Le travail colossal des services des pistes, qui n’ont cessé d’entretenir la neige naturelle et la neige de culture a pourtant permis de garder la majorité des pistes des stations ouvertes en altitude. C'est plus délicat dans les stations de moyennes montagnes, dans le Chablais, en Chartreuse ou dans les Bauges.

« Le ski on peut s’en passer, mais le manque d’eau est inquiétant » - une touriste de la région parisienne

Cette mamie est en train d’équiper son petit-fils pour partir aux cours de ski. « Ce n’est pas grave pour nous le manque de neige. C’est que du plaisir, c’est un peu plus de boue sur les chaussures des enfants, mais tout cela c’est rien. Ce qui nous préoccupe c’est le manque d’eau, c’est la sécheresse ».

« Je ne fais plus de ski de piste par conviction » - un vacancier originaire de Paris

Au bord des pistes de ski nordique, un père et ses deux enfants viennent de finir leur cours de ski de fond. Ils sont enthousiastes ! « On ne fait plus de ski de piste par conviction. Nous nous sommes mis au ski de fond et au biathlon et à la Féclaz, on est très bien. Nous reviendrons l’an prochain, nous n’avons pas besoin de plus de neige pour nous amuser ». Les deux enfants semblent ravis, ils apprécient les sensation de vitesse et d'effort du ski nordique.

A La Féclaz, le secteur débutant reste ouvert, malgré le manque de neige partout autour. © Radio France - AnabelleGallotti

« Il faut proposer autre chose aux vacanciers » - une professeure de ski nordique

Dans la station, Gersendre résume sa saison particulière : de la neige en début de saison, ensuite quasiment pas de neige et maintenant un circuit de plusieurs dizaines des kilomètres ouvert. « Quand il n’y avait plus de neige, j’ai proposé des circuits de trail, de la marche en montagne mais les gens n’étaient pas encore prêt à ça, j’ai peut-être insuffisamment communiqué aussi. Je pense que l’on a encore du travail à faire pour s’adapter : « skier quand il y a de la neige, profiter de la montagne autrement quand il y n’y en a pas ».

« Les vacanciers consomment moins quand il y a peu de neige » - Nicolas, représentants des commerçants de la station

" Le service des pistes a fait un travail remarquable tout l’hiver" précise d'emblée Nicolas Guerraz, président du groupement des commerçants de la station. C’est grâce à eux qu’on a pu tourner cet hiver, même si tout le monde s’est adapté. Faut par rêver, on a moins de consommation, moins de passage quand la neige n’est pas au rendez-vous. Les enfants ont pu skier, mais on a aussi des offres quatre saison, les VTT qui vont sur la neige par exemple. C’est sûr que les restaurants sur les pistes de ski fonctionnent moins bien sans neige. Mais on prend cela avec philosophie et on s’adapte !

« On aurait préféré être mieux informé de la situation de l’enneigement » - Nassira vient de Paris

Dans la petite station des Bauges, on croise aussi Nassira et ses enfants, en tenues de ski avec les dossards de l’ESF « On vient de la région parisienne, on est content que les enfants puissent apprendre à faire du ski. Mais c’est dommage : avant de venir, sur les réseaux sociaux, on voyait des photos de la station avec plein de neige. On aurait aimé être mieux informé de la situation » déclare Nassira. Cette mère de famille précise que malheureusement quand les cours de ski ont été annulés, cela n’a pas été pris en compte dans les magasins de location de ski.

À la Féclaz au-dessus de Chambéry (Savoie), moins de 50 kilomètres de ski nordique sont ouverts en cette dernière semaine de février, ainsi que les sections débutants de l'alpin.