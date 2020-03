Savoie : la station de Valmeinier étend son domaine skiable

Dites bonjour à Moraine et Carline. Les deux nouvelles pistes rouges de la station de Valmeinier, inaugurées ce 21 décembre. Pour s'y rendre, un télésiège six places débrayable nouvelle génération a été installé. Un chantier à 8,6 millions d'euros, à l'étude depuis cinq ans et réalisé en sept mois. L'agrandissement du domaine skiable a été accompagné d'une augmentation de 2% du prix des forfaits.

Un impact écologique mesuré

Le directeur de la Semval, la société qui gère les remontées mécaniques, Anthony Vacherand affirme que les contraintes écologiques ont été prises en compte dans le chantier et le tracé des pistes : "Aujourd'hui on ne peut pas réaliser une opération comme ça sans prendre en compte les enjeux faune/flore de notre territoire. On a construit et dessiné les pistes en évitant les zones sensibles. Elles passent à côté et n'impactent pas l'environnement."

L'élargissement du domaine skiable est forcément une bonne nouvelle pour l'économie de la station. Pour autant, il ne peut pas s'étendre indéfiniment, car la montagne a ses limites. "La montagne n'es pas infinie", avance Anthony Vacherand, "je pense qu'on peut offrir aux skieurs un nouvel espace parce qu'on est dans la continuité du domaine skiable, nous sommes proches du Mont Thabor mais sans le toucher et je pense qu'on peut cohabiter tous ensemble."