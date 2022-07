Savoie : le glacier d'été à Tignes ferme avec un mois d'avance à cause du réchauffement

La saison de ski d'été est déjà finie en Savoie. Le glacier de la Grande Motte à Tignes, seul glacier d'été encore ouvert dans les Pays de Savoie, a fermé ses portes ce vendredi à la mi-journée. Une fermeture anticipée, car initialement le glacier de Tignes (qui a ouvert le 18 juin) devait rester ouvert 6 semaines jusqu'au 31 juillet. Mais les conditions ne sont plus réunies, l'état du glacier s'est dégradé plus rapidement que les années passées.

"On a eu un enneigement cet hiver qui était assez limité et des conditions relativement clémentes avec du beau temps, du coup ça se traduit cet été par une limitation de l'exploitation, on a ouvert que deux semaines au lieu de six pour permettre aux équipes de France d'avoir une bonne qualité d'entraînement tant que les conditions de sécurité étaient raisonnables", explique Frédéric Bonnevie est le directeur de la régie des pistes de Tignes.

"La fonte s'accentue, on l'a vue durant tout cet hiver, on a eu deux fois moins de neige que d'habitude, les parties de glaces sont apparentes dès aujourd'hui, généralement ce sont des conditions qu'on retrouve trois ou quatre semaines plus tard en saison, on a à peu près un mois d'avance au niveau de la fonte, et au niveau de la nature en général, les espèce florales qui apparaissaient fin juillet, on les a vues dès fin juin".

"C'est vraiment atypique, on voit que la transition climatique est bel et bien en place, on doit s'adapter, pas d'acharnement, on a fait ça tant que c'était réalisable, mais là, il y a des orages tous les soirs, la dégradation du glacier se fait petit à petit, c'est pour ça qu'on a pris cette décision, c'est totalement assumé".

Le seul glacier d'été le plus proche encore ouvert dans la région est celui des Deux Alpes en Isère (le glacier de Pisaillas à Val d'Isère n'a pas ouvert cette année). Pour les promeneurs à Tignes, l'accès par le funiculaire à 3.000 m d'altitude reste ouvert jusqu'à fin août (le téléphérique qui mène au sommet à 3.450 m d'altitude était en maintenance, il doit rouvrir dans les prochains jours).