Savoie : le projet contesté de carrière de gypse est abandonné en Maurienne

La Zone Spéciale de Carrière (ZSC) envisagée en Maurienne est abandonnée. En tout cas, le projet tel qu'il était présenté par les services de l'Etat n'est plus d'actualité. Décision prise ce lundi à l'issue d'une réunion en préfecture de Savoie. Cette ZSC, de 1.031 hectares cumulés, visait à exploiter les gisements de gypse et d’anhydrite, roches présentes dans la vallée, afin de les transformer en plâtre. L’anhydrite sert aussi comme adjuvant dans la fabrication du ciment.

Deux secteurs étaient concernés. Le premier dans la vallée de l’Arvan, depuis Saint-Jean de Maurienne. L’autre en Haute-Maurienne, sur plus de 600 hectares, incluait Modane, la station de La Norma, les villages de Villarodin-Bourget, Bramans et Sollières. Les habitants et les élus des zones concernés s'étaient mobilisés, à grand coups de réunions publiques et de pétitions.

"On est vraiment soulagés et satisfaits"

"Il y a eu une mobilisation forte de l'ensemble de la vallée, on a vu aussi cet hiver qu'on était largement soutenus par les vacanciers avec une pétition qui avait bien décollée (...) on a été entendus sur l'inutilité de ce projet, on a bien prouvé qu'actuellement il n'y a pas de pénurie de gypse en France et que les besoins ne vont pas exploser, on a pu l'expliquer et le prouver", a réagi Baptiste Damevin, habitant de Bramans et membre du collectif contre la ZSC.

"Nous avons réussi à faire corriger une erreur", dit aujourd'hui Emilie Bonnivard, la députée LR de la 3e circonscription de Savoie, qui n'a cessé d'enchaîner les réunions au ministère et sur le terrain pour dénoncer un projet incohérent. "C'est une victoire importante (...) quand on a des projets de ce type qui sont contraignants, il faut le faire en amont de façon équilibrée, en lien avec les élus, et pas que ça tombe comme ça du haut avec des cartes qui sont complètement délirantes et qui créent énormément d'inquiétude légitime sur un territoire".

"On revient à un projet raisonnable, déjà validé pour l'avenir du territoire, à savoir 60 hectares de carrière à Saint-Jean-de-Maurienne", précise l'élue. "Nous sommes soulagés et nous resteront vigilants concernant les autres projets", disent aujourd'hui les habitants du secteur qui se mobilisaient depuis des mois en Maurienne contre ces carrières.