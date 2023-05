Savoie : les cuves de récupération d'eau se multiplient chez les particuliers

Dans le jardin de cette maison, personne ne pourrait imaginer qu'une cuve de 10.000 litres se cache sous une belle herbe verte. Dans cette famille, une cuve pour récupérer l'eau a été installée par une entreprise savoyarde qui opère sur plusieurs départements, comme l'Ain où se situe cet ancien chantier.

Sécheresse inédite

Une installation qui remonte à l'été dernier et qui a déjà conquis les propriétaires. "Nous n'avons pas du tout vécu la sécheresse comme nos voisins, glisse Aurore Lapetoulle. Nous pouvons utiliser cette eau même dans les périodes de restrictions." Comme une grande partie de l'eau qu'ils utilisent dans cette famille provient de la cuve, ils ne sont en effet pas concernés par les mesures prises par les préfectures qui visent l'eau potable du réseau d'assainissement.

C'est ce petit trou de 60 centimètres qui permet d'accéder à la surface de la cuve de récupération d'eau. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En effet, en un an, le compteur d'eau utilisé via la cuve affiche plus de 16 mètres cubes, tandis que l'eau potable du réseau n'affiche que deux petits mètres cubes. "On l'utilise pour tout sauf ce qui est lié à l'alimentation", explique la propriétaire. La machine à laver ou encore les toilette sont alimentées avec ce qui dort dans le récupérateur d'eau. À titre indicatif, une chasse d'eau représente 6 à 10 litres utilisés.

Investissement conséquent

Pour faire installer ce système dans son jardin, il faut compter entre 5.000 et 10.000 euros d'après Benoît Duhoux, le patron de l'entreprise Sagéaux qui a réalisé cette installation. "Il y a trois ans on installait cinq récupérateurs d'eaux maximum par mois, maintenant c'est 35, constate-t-il. La plus grande partie de notre activité se concentre désormais sur cet aspect et on embauche en plus."

Ce dernier aimerait des aides pour les particuliers du côté de l'État. "C'est une aberration que l'eau des toilettes soit potable, ou d'arroser son jardin avec cette même eau potable," regrette le chef d'entreprise. D'après lui, la plupart des personnes qui font le pas vers ce système ont eu un déclic à ce sujet et ne s'imaginent plus utiliser l'or bleu de la manière dont ils le faisaient avant la sécheresse.