Savoie : trois nouvelles volières pour les oiseaux sauvages blessés grâce au budget citoyen

Au loin sur le terrain de l'association le Tétras Libre, à Montagnole, on distingue trois sortes de tunnels, qui ressemblent presque à des serres de maraîchage. "Ce sont nos trois volières pour la rééducation des oiseaux sauvages blessés", explique Marie-Sophie Saintillant, présidente de l'association du centre de sauvegarde de la faune sauvage des pays de Savoie.

Un projet à 50.000 euros, un coût important pour cette association qui a 150.000 euros de budget annuel de fonctionnement. Alors, cette fois ce soutien financier découle d'une idée assez particulière. Il fait partie de la première édition du budget citoyen en Savoie.

Les trois volières de rééducation pour les oiseaux sauvages blessés et pris en charge au Tétras Libre. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ces trois volières se sont même hissées en tête du vote de toutes les personnes qui avaient donné leur avis pour cette première, "on essuie toujours les plâtres", reconnaît Luc Berthoud, conseiller départemental en charge du budget citoyen. qui admet qu'il y a eu un manque d'engouement, "des gens sont venus nous voir après les votes, c'est dommage", alors il met tout en place pour essayer de faire parler de ces initiatives parce que pour cet élu "c'est le plus intéressant en terme de démocratie participative." Surtout que ce budget citoyen, représente tout de même près de 1.200.000 euros dans le budget du département.

Dernière étape avant d'être relâchés

Alors, avant une nouvelle édition de ce budget citoyen qui doit commencer le 1er avril prochain, le département de Savoie met le paquet sur les projets financés et terminés. Comme ces trois volières qui vont servir aussi à recueillir des animaux de Haute-Savoie et de l'Ain, les départements voisins. "Ils sont en manque au niveau de la prise en charge des animaux sauvages", explique Marie-Sophie Saintillant.

Une plaque a été installée pour rappeler le lien avec le budget citoyen. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Avec plus de 1.300 animaux recueillis l'année passée, le centre se targue d'un savoir-faire et d'une bonne prise en charge. Ces volières représentent "la dernière étape" avant de relâcher les rapaces ou autres oiseaux, comme l'explique Caroline Barbier, co-responsable des soins.

Un centre qui tourne à fond

"On effectue des vols pour les tester, puis lorsqu'on voit que tout se passe bien on remet les oiseaux en liberté, explique-t-elle. On fait tout pour être au minimum en contact avec cette faune parce qu'il ne faut pas qu'ils s'habituent à la présence humaine et en plus ils ont peur de nous donc ils sont stressés." C'est pour cette raison que le centre est situé dans u espace tranquille et loin de la route.

Avant cette prise en charge, le centre reçoit près de 4.600 appels de personnes qui signalent des animaux sauvages mal en point, avec au total plus de 500 bénévoles et près de trois salariés avec dix personnes en service civique pour faire tourner l'organisation.