Savoie : un agriculteur abandonne des produits toxiques, 800 euros d'amende

Ce sont les agents de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) qui avaient été alertés. Le 6 janvier dernier, ils découvrent sur la commune des Mollettes, près de Saint-Hélène-du-Lac, six sacs remplis de bidons usagés, "dont une majorité de produits phytopharmaceutiques". Ces déchets toxiques étaient entreposés "depuis un certain temps, en bordure de voie publique, sur l'accès à une parcelle agricole", indique le communiqué du parquet de Chambéry.

Des produits cancérigènes

Certains produits, "extrêmement dangereux pour la santé", étaient classés "cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques". Les agents de l'OFB ont dû s'équiper de tenues de protection lors des investigations, ce qui a d'ailleurs conduit le parquet à retenir le "délit d’utilisation de produits phytopharmaceutiques sans respecter les conditions d'utilisation" contre l'auteur des faits.

Le caractère toxique des produits a nécessité "des précautions de manipulation." - Parquet de Chambéry

Ce délit est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. Le mis en cause a fait l’objet d’une alternative aux poursuites. Il s'est vu octroyer une amende de 800 euros et devra exécuter un stage de citoyenneté environnementale.