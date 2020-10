Savoie : à Puygros, une antenne-relais et des mauvaises ondes pour des habitants

Une antenne-relais de plus de 40 mètres de haut va être installée à Puygros en Savoie. Certains habitants ont créé un collectif contre la présence de cette antenne qui, selon eux, abîme le paysage et présente des risques pour la santé. La mairie organise une réunion publique ce jeudi soir.

L'antenne-relais sera là pour couvrir les zones blanches des alentours. De cette sorte de Tour Eiffel miniature de plus de 40 mètres, des habitants de Puygros n'en veulent pas. L'antenne-relais doit être installée à côté d'un château d'eau, environ 300 mètres au-dessus des habitations, en lisière de forêt. L'endroit se situe en plein milieu du plateau de la Leysse, un site protégé Natura 2000. Face aux critiques, la mairie organise ce jeudi soir à 17 heures 30 une réunion d'information à la salle des fêtes de Puygros.

Çava défigurer le paysage ! - Danielle Dusson, à l'origine du collectif contre l'antenne-relais de Puygros

Le mois dernier, Danielle Dusson apprend par hasard qu'une antenne-relais doit être construite au-dessus de chez elle, à Puygros dans le hameau de Fenestroz, où elle vit depuis plus de 35 ans. Elle a fait des simulations sur ordinateur : elle raconte que quand elle sortira sur sa terrasse, elle ne verra que ça. En colère, elle monte alors un collectif avec d'autres habitants : "On aurait aimé qu'on nous consulte, qu'on nous demande si on était d'accord ou pas, et aussi, pourquoi pas, imaginer un autre endroit un peu moins polluant visuellement."

Quelques maisons plus loin, Laurence décharge sa voiture. Elle est arrivée à Puygros il y a un an et demi. Elle a quitté le sud de la France et la ville pour s'installer à la campagne : "Si on vient dans des coins comme ça, c'est justement parce qu'on aime la nature, parce qu'on veut éviter les grandes villes et ces réseaux. Et là, on nous met une antenne de 40 mètres de haut, c'est complètement aberrant !"

Des risques sanitaires ?

Concernant les potentiels risques pour la santé, il y a des études, mais pas de consensus. Pour certains, c'est sans risque. Pour d'autres, les ondes dégagées par l'antenne sont nocives. Thierry habite à Puygros, il a subi plusieurs opérations au cerveau. Il a une valve dans la tête ; son neurochirurgien l'a mis en garde, la présence d'une antenne peut s'avérer néfaste pour lui. Il imagine rapidement les conséquences directes sur son quotidien. "Je ne saurais jamais pourquoi j'ai mal à la tête, si ma valve est déréglée ou si c'est l'antenne. Je serais _obligé de partir du village_, hors des ondes de l'antenne pour savoir dans quel état je suis réellement" déplore-t-il.