Scandola : sans surprise, la réserve perd son label européen

C'était attendu, c'est désormais officiel : la réserve de Scandola perd son diplôme européen des espaces naturels protégés. Une décision préconisée par les scientifiques européens il y a quelques mois et qu'a finalement appliqué le conseil de l'Europe ce vendredi. En cause, une mauvaise gestion de la réserve de Scandola tant au plan de sa fréquentation que sur la protection de certaines espèces comme le Balbuzard.

Tout n’est pas perdu

Cette décision n'est toutefois pas définitive et la réserve de Scandola pourrait récupérer son diplôme européen en cas d'avancées notables en matière de protection. © Maxppp - maxppp

Cette décision n'est toutefois pas définitive et la réserve de Scandola pourrait récupérer son diplôme européen en cas d'avancées notables en matière de protection. Cela pourrait se faire rapidement estime l'office de l'environnement, des efforts ont été faits selon François Sargentini le président de l'office de l'environnement : « Il n’y a pas une perte complète du label mais cela est mis sous réserve de toutes les informations que nous pourrions fournir pour qu’ils puissent prendre une décision définitive. Toutes les informations ont été fournies par le Parc et le service des espaces protégés de l’office de l’environnement en expliquant tout le travail fait depuis pratiquement 3 ans. C’est à partir de ce rapport et dans les mois qui viennent que la Convention de Berne se prononcera définitivement. »

François Sargentini Copier

Des paroles et des actes

François Boudouresque, le président du conseil scientifique de Scandola, estime que les mesures de protection tardent encore trop à arriver © Maxppp - maxppp

Un optimisme qui n’est pas vraiment partagé par François Boudouresque, le président du conseil scientifique de Scandola. Il estime que les mesures de protection tardent encore trop à arriver et qu’il faudra au moins deux ans pour récupérer ce diplôme : « Je pense que le conseil de l’Europe ne juge pas les efforts mais les actes et les réalisations. La sur fréquentation n’a pas été maitrisée, en particulier par les bateaux de promenade, la navigation de plaisance, etc…on est encore très loin de la maîtriser. Les espèces menacées le sont toujours, la réserve n’est toujours pas agrandie même si c’est lancé et voté par l’assemblée, mais pour le moment il jugera sur des actes et non pas sur des promesses. »

François Boudouresque Copier

La voie législative

Le diplôme européen pourrait donc être récupéré en mettant en place des mesures de protection mais il faut renforcer le décret ministériel qui protège le site et qui date de 1975, il serait dépassé selon François Alfonsi, député européen écologiste : « Depuis 40 ans il s’est passé beaucoup de choses, il y a eu des drones, des jets ski, une augmentation considérable de la fréquentation de la plaisance. Dans l’immédiat ce que l’on peut faire c’est adapter le décret par un arrêté du préfet maritime qui interdise le mouillage dans la réserve dans la mesure où il est démontré qu’un des principaux impacts sur la richesse en biodiversité c’est la destruction partielle des herbiers de posidonies. Ensuite il y a des domaines qui seront légiférés de façon plus tardive parce que faire un nouveau décret ça prend plus de temps mais la fréquentation doit être mieux encadrée et un certain nombre d’usages nouveaux doivent être interdits dans une réserve naturelle. Pendant trop longtemps on est restés inertes face à ces constats qui étaient réguliers et chaque année renouvelés. »

François Alfonsi Copier