Schiltigheim veut limiter drastiquement la chasse sur sa forêt communale

Le texte doit être examiné en conseil municipal le mardi 26 septembre : la majorité de Schiltigheim présente au vote un nouveau bail de chasse pour les neuf ans à venir. Il prévoit de limiter la chasse sur la forêt communale à quatre jours, en semaine. Si le texte est adopté, le mercredi, le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires des Alsaciens deviendront des jours sans chasse dans cette forêt. Une décision similaire doit aussi être votée à Bischheim et Hœnheim, puisqu'il s'agit d'une forêt intercommunale.

ⓘ Publicité

"On n'est pas à l'abri d'un drame"

L'objectif est avant tout d'assurer plus de tranquillité et de sécurité à ceux qui se promènent dans cette forêt urbaine, explique Christelle Paris, la conseillère déléguée à biodiversité à Schiltigheim, elle est à l'origine du texte. "C'est une forêt urbaine, on n'est pas en zone rurale. La forêt sera bientôt entourée de 70.000 habitants. Le risque zéro n'existe pas, on n'est pas à l'abris d'un drame."

La majorité veut aussi permettre à la faune sauvage de se développer. La liste des espèces chassables doit ainsi être revue. "Les seules espèces chassables seront les ongulés, les sangliers et les chevreuils, nous souhaitons voir épargnés les renards et de nombreux oiseaux,"

Des battues tous les week-ends en octobre

Des discussions ont été lancées avec les chasseurs. "On a besoin des chasseurs notamment pour réguler les sangliers qui risquent sinon de faire des dégâts sur les cultures", souligne Jean-Marie Vogt, adjoint à la maire en charge du cadre de vie.

Si le nouveau bail de chasse est validé dans les conseils municipaux concernés, il devra encore être signé par les chasseurs locaux, avant une entrée en vigueur au 1er février 2024. D'ici là au mois d'octobre, des battues sont organisées tous les week-ends dans la petite forêt.