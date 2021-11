Scolytes : les volumes de bois abattus multipliés par 5 en un an dans le Doubs

En un an, les volumes de bois abattus en raison des scolytes ont été multipliés par cinq dans les communes du Doubs. Un chiffre dévoilé par Daniel Perrin, maire de Mouthe et président de l'association des communes forestières du Doubs. Il était notre invité ce mercredi matin.

A l'occasion d'une journée spéciale sur France Bleu, état des lieux sur l'état de santé de nos forêts franc-comtoises, nos forêts qui souffrent en raison des sécheresses successives. Les épicéas, qui étaient auparavant l'espèce dominante, sont attaqués par les scolytes, et sont désormais supplantés par les sapins qui sont plus résistants. Ce qui a conduit à un abattage de bois multiplié par cinq en un an dans les communes du Doubs explique Daniel Perrin, maire de Mouthe et président de l'association des communes forestières du Doubs. Il était notre invité ce mercredi matin.

Demain ces communes n'auront plus de recettes - Daniel Perrin

Ces épicéas, il a fallu les abattre et les sortir des forêts pour éviter les contaminations : "Le cas le plus problématique est celui des communes qui ont été très attaquées par le scolyte et qui sont en dessous de 600 mètres d'altitude, là où l'épicéa ne résiste pas", insiste Daniel Perrin. "Ces communes-là ont vendu beaucoup de bois donc elles ont engrangé des recettes, mais dans le même temps elles ont décapitalisé sur leur volume de production futur. Et demain elles n'auront plus de recettes alors qu'il faudra qu'elles reconstituent les forêts en question par des plantations de nouvelles essences", s'inquiète le président de l'association des communes forestières du Doubs.