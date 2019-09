Se dirige-t-on vers la réalisation d'un centre d'enfouissement à Giuncaggio ?

Bastia, France

On pensait le dossier enterré! Il n'en est rien. Le projet de création d'un centre d'enfouissement technique sur la commune de Giuncaggio revient sur le devant de la scène. Le retour s'est fait ce jeudi 19 septembre via le Tribunal administratif de Bastia où lors de son audience, le rapporteur public a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Corse. Celui-ci refusait à la société « Oriente Environnement » l’exploitation d’une installation de stockage des déchets non dangereux et de stockage de déchets de terre amiantifère. Un projet également contesté par le collectif de riverains « Tavignanu Vivu ».

Le collectif Tavignanu Vivu mobilisé devant le TA de Bastia © Radio France - Jean Pruneta

La décision du TA a été mise en délibéré sous quinzaine.