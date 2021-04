Sea Proven, l'entreprise mayennaise qui écoute le fond des océans

Le silence du confinement a fait du bien aux fonds marins. L'entreprise mayennaise Sea Proven a conçu un drone marin qui permet de récolter un nombre conséquent d'informations, notamment concernant l'activité des créatures marines. Elle a observé que la réduction du bruit liée aux confinements a permis aux cétacés de reprendre leurs droits dans de nombreuses zones à proximité des récifs habités par l'homme.

Des observations jamais réalisées auparavant

Les données relevées par le drone, baptisé Sphyrna, ont permis de remarquer des comportements jamais observés auparavant chez certains cachalots. "On a pu entendre jusqu'à 7 ou 8 animaux en même temps qui avaient des comportements de chasse coordonnées. C'est à dire qu'ils utilisent les clics des uns pour récupérer le signal et chasser en toute discrétion", explique Fabien de Varenne, le capitaine et fondateur de Sea Proven. "C'est une première mondiale, ça n'a jamais été observé précédemment et on a donc pu avoir des observations vraiment uniques, entre autres pendant le confinement".

L'intérieur du drone en carbone © Radio France - Nicolas Joly

Après des expéditions en 2018, 2019 et 2020, Sea Proven nourrit aujourd'hui des ambitions plus vastes. Fabien de Varenne souhaite "déployer à peu près 300 bateaux sur tous les océans de la planète". L'objectif, faire du "big data océanique", c'est à dire "mesurer une cinquantaine de paramètres différents, en météorologie, en océanographie, en acoustique, etc. Pour calibrer la donnée spatiale réalisée par les satellites de la planète, mais également compléter cette donne par de la donnée in-situ". Ce projet a été sélectionné par la fondation Solar Impulse de Bertrand Picard, parmi les "1 000 projets sélectionnés dans le monde pour....changer le monde", explique le capitaine mayennais.