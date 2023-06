Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, se dit confiant au sujet de Canua Island et veut lui donner une chance

Alors que Canua Island est toujours stocké dans le Var, le maire de Mandelieu, l'un des rare soutien au projet, prend la parole. Sébastien Leroy annonce que cette "plage privée" flottante a obtenu une première validation mais que cela ne suffit pas pour exploiter le lieu en baie de Cannes. Et c'est là que tout se complique.

Un blocage politique ?

Car le deuxième tampon n'est normalement qu'une formalité mais le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, est contre. Le maire de Mandelieu se dit malgré tout confiant. "C'est l'Etat qui donne son aval et pas le gouvernement et si c'est administrativement bon, il n'y a pas de raison pour que les services de l'Etat bloquent le projet, explique Sébastien Leroy. J'espère que cette autorisation ne fera pas les frais d'une décision politique". Mais en coulisse, la méthode Coué est moins assumée. Le président de la région Sud-PACA, Renaud Muselier, le maire de Cannes, David Lisnard et bien d'autres élus se sont en effet positionnés contre. Le maire de Mandelieu est bien seul.

La région s'est porté caution

De plus, le domaine maritime échappe à tous ces décideurs. C'est l'Etat qui l'administre et qui contrôle ensuite. Mais les services de l'Etat iront-ils contre la décision de leur chef, le ministre ? "Il y a 120 emplois locaux en jeu, précise Sébastien Leroy. La région s'est porté caution. Elle va rembourser avec l'argent public si ca ne se fait pas ? " En bref, ça flotte autour de Canua Island !