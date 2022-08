"Nous sommes mieux armés pour faire face à une tempête" Sébastien Olharan le maire de Breil-sur-Roya

Bientôt la fin l'été, et qui dit fin d'été dit aussi début d'une saison qui s'annonce particulièrement compliquée entre sécheresse et chaleur de la mer, de nombreux élus et spécialistes du climat redoutent un nouvel épisode méditerranée dévastateur ou une tempête comme Alex en 2020. Sébastien Olharan maire de Breil-sur-Roya invité de France Bleu Azur ce matin à 6h30 explique avoir tiré des leçons de la tempête Alex.

" Nous sommes mieux armés et les conséquences seraient moindres" assure Sébastien Olharan

Les routes et toutes les infrastructures ont été reconstruits différents, et la population est elle aussi mieux préparée selon le maire de la commune. " Nous avons formé une vingtaine de bénévoles sur la commune, nous avons un téléphone satellitaire, nous avons renforcé les moyens de la police municipale et reconstitué nos stocks d'eau et vivres" explique t-il.