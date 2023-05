Sécheresse : 20% de pluie en moins au Pays Basque sur les cinq derniers mois

Il a moins plu que d'habitude cet hiver et en début de printemps au Pays basque. "Quand on regarde entre décembre et avril, on a moins moins 20 % de pluviométrie par rapport à la normale" indique François Joncour, directeur adjoint à la délégation territoriale de l'agence de l'eau Adour-Garonne, et invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque ce jeudi. "Ce n'est pas affolant en soi" rassure-t-il. C'est plus particulièrement la répartition des précipitations qui pose problème.

Des précipitations inégales

"On a surtout une répartition qui est complétement inhabituelle par rapport à ce qu'on observait dans le passé" poursuit François Joncour, "c'est à dire qu'on a un excédent sur le mois de janvier de +75 %, mais on a du déficit sur décembre, février, mars et avril, où l'on est entre -20% et -50.5%."

Or, la répartition de l'eau dans le temps modifie les écoulements dans les sols et les rivières. "Les débits des rivières sont globalement faibles actuellement" appuie le spécialiste. Mais ces chutes de pluies disparates modifient également les temps de recharges des eaux souterraines : "il vaut mieux qu'il pleuve moyennement de manière régulière, que beaucoup sur un mois".

Des mesures de restrictions ?

Ces pluies moins importantes viennent s'ajouter à une fonte des neiges en avance de deux mois sur les sommets pyrénéens selon le comité sécheresse de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le remplissage de plusieurs retenues d'eau est aussi moindre que d'habitude. Autant d'éléments qui conduisent à des stocks d'eau "faibles à l'approche de la saison estivale" selon le comité.

Toutefois, aucune mesure n'est pour le moment prise par le Préfet, qui évoque "un suivi attentif des ressources" et une sensibilisation "à une probable optimisation des usages".

Une situation complexe donc au pays Basque, mais bien moins inquiétante qu'ailleurs, en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Au total en ce début mai, 20 départements ont déjà pris des mesures de restrictions d'usage de l'eau, contre huit l'année dernière la même période.