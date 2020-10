Sécheresse 2020 : fin de la situation de crise en Creuse

La Préfecture de la Creuse met fin aux restrictions d'eau, le département n'est plus en situation de crise pour la sécheresse.

Vous l'avez sans doute remarqué : il pleut. Il pleut beaucoup même, depuis 15 jours. Et si ce n'est pas idéal pour le moral en ce début d'automne, c'est malgré tout une très bonne nouvelle car la terre en avait bien besoin. Les pluies sont régulières et importantes, elles sont donc efficaces. Résultat : en terme d'humidification des sols, la Creuse est revenue à la normale, pratiquement partout dans le département, pour un mois d'octobre.

En conséquence, la Préfecture de la Creuse a décidé de mettre fin aux restrictions d'eau instaurées par un arrêté au début du mois d'août. Vous pouvez donc recommencer à arroser votre jardin, bien que ce ne soit à priori absolument pas nécessaire en ce moment. Mais pour garder un œil sur l'évolution de la situation, la Préfecture a par ailleurs produit un nouveau décret, instaurant un état de "vigilance" : tous les syndicats et producteurs d'eau du département doivent faire remonter tous les 15 jours leurs chiffres de production et de consommation d'eau aux services de l'Etat.

Il pleut beaucoup

Si vous avez l'impression qu'il pleut quand même beaucoup, même pour un début d'automne et bien sachez que c'est en effet le cas, particulièrement depuis le début du mois d'octobre. En quelques jours, il est tombé une large part de la pluviométrie moyenne pour un mois d'octobre confirme Olivier Mandeix, de Météo France :

"En Creuse, c'est à Chambonchard qu'il a plu le moins selon nos relevés : 31 mm. Ça représente 44% de ce qui tombe dans un mois d'octobre normal. Et on a eu beaucoup plus sur le Plateau de Millevaches. En particulier à Gentioux : 88mm, soit 2/3 d'un mois d'octobre normal. Ce n'est pas qu'une impression, il pleut vraiment beaucoup."

L'année dernière déjà, un automne exceptionnellement pluvieux avait succédé à une sécheresse importante.