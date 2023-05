Sécheresse 2022 : 43 communes picardes obtiennent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

43 communes picardes obtiennent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après l'été 2022, en raison de mouvements de terrain, "consécutifs de la sécheresse et de la réhydratation des sols", un phénomène plus connu sous le nom de retrait et gonflement. Les sinistrés ont 30 jours à partir du 3 mai, date de la publication de l'arrêté au Journal officiel, pour déclarer des sinistres auprès de leur compagnie d'assurance.

ⓘ Publicité

La liste des 43 communes picardes concernées