Sécheresse 2022 en Alsace : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans 5 communes supplémentaires

Il s'agit par exemple de fissures dans des murs : la sécheresse de 2022 et la réhydratation des sols qui a suivi ont provoqué des dégâts dans de nombreuses communes alsaciennes. Dans le Bas-Rhin, la liste des villes et villages où l'état de catastrophe naturelle est reconnu s'allonge : Sarre-Union, Wolfisheim, Willgotheim, Goersdorf et Gunstett s'y ajoutent.

ⓘ Publicité

L'état de catastrophe naturelle reconnu en tout dans une trentaine de communes du Bas-Rhin

Le décret a été publié le 10 juin 2023 au journal officiel. Les sinistrés ont 30 jours francs à partir de cette date pour déclarer les sinistres auprès de leur assureur si ce n'est pas encore fait. L'état de catastrophe naturelle permet d'ouvrir droit à la garantie des assurés.

Début mai 2023, l'état de catastrophe naturelle avait déjà été déclaré dans 25 communes bas-rhinoises.