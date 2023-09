Sècheresse 2022 : l'état de catastrophe naturelle pour 7 communes dans la Drôme, 3 en Ardèche.

Après les dommages causés par la sécheresse du printemps et de l'été 2022, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 7 communes dans la Drôme et 3 en Ardèche.

Le décret est paru ce jeudi matin au journal officiel . Sont concernées dans la Drôme, les communes de Die, Beaumont-les-Valence, Châteauneuf-du-Rhône, Hauterives, Rochefort-en-Valdaine , Mérindol-les-Oliviers, Divajeu.

En Ardèche : Lagorce, Rochecolombe et Saint-Pons. Les habitants de ces communes ayant subi des dommages suite à la sécheresse et couverts contre ces risques peuvent à présent envoyer un dossier le plus rapidement possible à leur assurance.

ⓘ Publicité