Sécheresse : 23 communes de la baie de Somme passent en alerte renforcée

Le comité gestion de la rareté de l’eau et de suivi de la sécheresse s'est réuni ce jeudi matin pour faire le point sur les mesures de restrictions en cours. Les bassins versants de l'Ancre, la Somme-aval et la Somme-amont restent en vigilance sécheresse, l'Avre en alerte, la Bresle et la Maye en alerte renforcée.

La préfecture a donc décidé de relever le niveau d'alerte sur le bassin de la Maye, qui passe en alerte renforcée. Ce qui signifie que l'arrosage des jardins potagers, terrains de golf et jardinières publiques est interdit de 8h à 20h. L'arrosage est espaces verts est également interdit, quelle que soit l'heure, tout comme le lavage des véhicules, le remplissage des étangs, des bassins ou des piscines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces mesures concernent les communes suivantes