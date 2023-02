Sécheresse : 30 jours quasiment sans pluie en Berry

Le scénario semble se répéter d'une année à l'autre, celui d'une sécheresse qui menace désormais dès le début de l'année en Berry. La période de recharge hivernale n'est pas encore finie, elle court jusqu'à fin mars, la catastrophe est donc loin d'être certaine. Mais le bilan pluviométrique du mois de février, comme dans le reste de la France, est historiquement bas. Il n'a quasiment pas plu depuis 30 jours, un record historique reconnait Météo France . "On a les deux décades de février les plus sèches depuis le début des relevés" alerte Florentin Cayrouse, prévisionniste et co-président de l'association Météo Centre.

ⓘ Publicité

À lire aussi Malgré l'hiver, la sécheresse menace toujours en Berry

Des déficits importants au mauvais moment

La station Météo France de Châteauroux a ainsi relevé un cumul pluviométrique de 0,6 millimètres du 1er au 20 février (contre 46,5 mm en moyenne à ce moment là). Seulement 2,2 millimètres ont été relevés à Bourges (contre 51 mm en moyenne). "Là, on est sur des déficits qui sont énormes, qui sont souvent compris entre 96% et 100% sur le Berry. Ce sont vraiment des déficits qui sont conséquents" précise Florentin Cayrouse.

Si cette tendance ne s'inverse pas au mois de mars, l'été s'annonce d'ores et déjà compliqué, puisque les trois premiers de l'année sont décisifs pour les recharges en eau. "L'année va se déterminer sur la recharge hivernale, notamment au niveau des nappes phréatiques, qui vont ensuite soutenir les rivières pendant tout le reste de l'année, notamment s'il n'y a pas de précipitations explique Antoine Colin, responsable du service planification - risques eau et nature à la Direction départementale des territoire (DDT) de l'Indre. Les mois de janvier - février - mars sont cruciaux. (...). Contrairement aux mois d'hiver où on n'a pas de végétation et où il fait relativement froid en principe, le reste de l'année, la végétation va prendre l'eau, l'eau va beaucoup moins s'infiltrer, et on va avoir des effets d'évaporation directe de l'eau par l'augmentation des températures."

L'année pourtant avait plutôt bien commencé avec un mois de janvier qui se situe même un peu au-dessus de la moyenne pluviométrique habituelle selon la DDT (70 mm en moyenne dans le département de l'Indre). À partir du 20 janvier, les choses se sont dégradées puisqu'il n'y a quasiment pas eu une goutte depuis. Cet épisode sans pluie est lié à une situation anticyclonique qui dure depuis un mois. "On a un blocage anticyclonique qui est assez impressionnant explique Florentin Cayrouse de Météo Centre. Les perturbations ne passent pas du tout, et elles sont totalement rejetées vers le nord de l'Europe".

Les nappes phréatiques et cours d'eau déjà bas

Les nappes du jurassique sont les plus touchées par ce déficit pluviométrique, car elles dépendent fortement de la météo explique Antoine Collin de la DDT. Elles recouvrent les deux-tiers du département de l'Indre.

Le débit des cours d'eau, regonflé en janvier, est depuis bien redescendu, "avec des niveaux des cours d'eau qui pour un mois de février sont au niveau d'une année sur vingt sèche. C'est ça qui va aussi compter pour le milieu aquatique et la biodiversité. Si on enchaîne deux années de sécheresse avec un niveau intermédiaire hivernal faible, cela va être des effets cumulés et la population piscicole notamment ne va pas avoir le temps de s'en remettre si on enchaîne comme ça les sécheresses à répétition" prévient le responsable du service planification, risques, eau et nature.