Sécheresse : "40 départements" sont en vigilance ou en alerte, selon le ministre de la Transition écologique

"On a 40 départements, au moment où l'on se parle, dans lesquels il y a des vigilances ou des alertes" sécheresse a indiqué Christophe Béchu, invité de l'émission Télématin sur France 2. Le mois de mars a bien été pluvieux, "il a ré-humidifié les sols", mais "on n'a pas eu suffisamment d'eau pour recharger les nappes phréatiques", a précisé le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, attendu à Nesle (Somme), vendredi 21 avril.

Un chiffre alerte le ministre : 75% des nappes phréatiques ont un niveau d'eau en dessous de leur moyenne habituelle, au 1er avril 2023. C'était 58% à la même date il y a un an. "Dans le couloir rhodanien, dans le pourtour méditerranéen, on est déjà dans une situation qui correspond déjà à une fin de mois de juin", s'inquiète Christophe Béchu.

Sur cette problématique, un Comité d'anticipation sécheresse est prévu jeudi 27 avril, présidé par Christophe Béchu. Autour de lui, les préfets, pour "continuer à regarder s'il n'y a pas matière à durcir dans un certain nombre d'endroits les arrêtés" préfectoraux et "continuer à restreindre les usages de l'eau pour préserver la ressource". "On aura à nouveau des communes qui vont manquer d'eau, le sujet, c'est combien et de quelle taille", prévient-il.

"Arrêter de penser qu'on aura de l'eau pour toujours et pour tout le monde"

Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires rappelle que des communes sont déjà "alimentées par des bouteilles ou par des citernes compte tenu des ruptures précoces d'eau potable". Il a répété aussi l'une des priorités du gouvernement : stopper les fuites sur les réseaux d'eau potable , "près de 200 communes ont 50% de fuites".

Certaines mesures du "plan eau" du gouvernemen t vont "prendre du temps" mais "il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir aller vite", estime le ministre qui appelle aussi à "changer les mentalités. Il faut arrêter de penser qu'on aura de l'eau pour toujours et pour tout le monde".