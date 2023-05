Sécheresse : 65 communes en état de catastrophe naturelle dans la Loire et la Haute-Loire

Plus d'une soixantaine de communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle par le gouvernement. Un arrêté interministériel vient d'être publié au Journal Officiel. A compter de ce mercredi 3 mai, les ligériens et altiligériens ont 30 jours pour déclarer les dégâts provoqués par la sécheresse de 2022.

Pour être indemnisé, les sinistrés doivent se rapprocher de leur compagnie d'assurance. La période de reconnaissance concerne les dégâts provoqués par les mouvements de terrain suite à la sécheresse et la réhydratation des sols et se situent sur une période entre le 1 avril 2022 et le 30 septembre 2022 (ou 31 décembre, en fonction des communes).

Elle concerne 29 communes dans la Loire et 36 communes en Haute-Loire

Les communes concernées dans la Loire : La-Bénisson-Dieu, Briennon, Chalain-le-Comtal, Chandon, Cuzieu, Feurs, Grézieux-le-Fromental, Mars, Montrond-les-Bains, Perreux, Pouilly-sous-Charlieu, Pralong, Précieux, Saint-Chamond, Saint-Etienne-le-Molard, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint Galmier, Saint-Germain-Lespinasse, Saint Hilaire sous Charlieu, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint Nizier sous Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Vincent-de-Boisset, Sorbiers, Sury-le-Comtal, Veauche et Vougy.

Les communes concernées en Haute-Loire : Aiguilhe, Arsac-en-Velay, Aubazat, Blanzac, Borne, Bournoncle-Saint-Pierre, Brioude, Brives-Charensac, Ceyssac, Chadrac, Cohade, Coubon, Cussac-sur-Loire, Espaly-Saint-Marcel, les Estables, Fontannes, Lantriac, Lavoûte-sur-Loire, Lempdes-sur-Allagnon, Malrevers, le Monastrier-sur-Gazeille, le Monteil, Polignac, le Puy-en-Velay, Retournac, Saint-Christophe-d'Allier, Saint-Germain-Laprade, Saint-Haon, Saint-Paulien, Saint-Privat-du-Dragon, Saint-Vincent, Solignac-sur-Loire, Vals-près-le-Puy, Vernassal, Vieille-Brioude et Vorey.