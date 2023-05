Sécheresse : 68% des nappes phréatiques sont à des niveaux insuffisants en France malgré la pluie

L'été 2023 sera-t-il encore plus sec que l'été 2022, déjà marqué par une sécheresse exceptionnelle ? Le scénario se confirme selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) , service géologique national français chargé d’améliorer la gestion des ressources et de préserver les sols. Au 1er mai, une très large majorité des nappes phréatiques françaises (68%) restait à des niveaux préoccupants, malgré les pluies abondantes sur certaines régions ces deux derniers mois, a-t-il indiqué ce mercredi .

"En mars et en avril 2023, le cumul de précipitations a été excédentaire sur une grande partie du territoire" ce qui a eu "un impact bénéfique" sur les nappes des deux tiers nord du territoire, mais "la situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays", précise l'organisme.

Il y a un mois, 75% des nappes étaient à des niveaux modérément bas ou très bas, rendant "avéré" le risque de sécheresse estivale pour certaines régions, avait alerté le BRGM. Au 1er mai, 17% des nappes étaient au-dessus des normales mensuelles (8% en mars), mais 68% des niveaux restaient à des niveaux modérément bas à très bas, dont 20% à des niveaux très bas (19% en mars).

Pluies tardives et inégalement réparties

"La situation en début de printemps est plus déficitaire que l'année dernière", où seulement 58% des nappes étaient sous les normales en avril. Comment l'expliquer ? La pluie est arrivée un peu tard, alors que la végétation printanière est déjà sortie et absorbe une bonne partie de l'humidité. En outre, l'automne et l'hiver ont été particulièrement secs, ce qui a empêché une bonne partie des stocks d'eaux souterrains de se reconstituer.

Le pays est aujourd'hui coupé en deux. Au nord, dans le Massif armoricain, aux abords du littoral de la Manche et dans le Grand-Est, régions particulièrement arrosées en mars et en avril, la situation des nappes s'est "considérablement" améliorée, note le BRGM. "Ces pluies ont permis d'engendrer des épisodes de recharge et de repousser le début de la période de vidange". Mais dans le sud de la France, les pluies infiltrées en profondeur "ont été insuffisantes, voire inexistantes".

La situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines semaines : "en l'absence de précipitations suffisantes, la vidange devrait se généraliser à l'ensemble des nappes. Les niveaux devraient alors rester en baisse et la situation devrait se dégrader" durant le mois de mai, plus ou moins rapidement selon les régions.

Des données qui laissent présager un été encore plus sec qu'en 2022, année marquée par la sécheresse la plus intense que la France ait connue depuis le milieu du XXᵉ siècle. Le 13 mai déjà, près de la moitié des départements métropolitains étaient concernés par des mesures de restrictions d'eau ou d'appel à la vigilance.