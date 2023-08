Sécheresse : 85 nouvelles communes du Var passent en situation de crise

L'arrosage des potagers est interdit en situation de crise, entre 8h et 20h

La préfecture du Var annonce ce jeudi que 85 nouvelles communes du département passent en situation de "crise", le plus haut niveau d'alerte. Cela concerne les zones Argens et Gapeau. Parmi les communes concernées : Draguignan, Brignoles, le Luc ou encore Cuers et Sollies-Pont.

La décision a été prise après un avis du Comité ressources en eau (CRE), au vu de la dégradation des indicateurs liés à la sécheresse et en "l'absence de prévisions de pluies" conséquentes.

En situation de crise, les arrosages des pelouses, massifs fleuris ou espaces verts sont interdits, tout comme les lavages de véhicules chez les particuliers.

Par ailleurs, 40 communes sont également placées en "alerte renforcée" dans les secteurs des Fleuves Côtiers Ouest et de la Nappe Giscle-Môle. Cela concerne par exemple Bandol, Saint-Mandrier, Bormes-les-Mimosas ou encore Grimaud. Ici certains arrosages sont autorisés avec des restrictions, mais le lavage des véhicules à domicile est interdit.