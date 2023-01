Sécheresse : à Claira, une expérimentation en cours pour réutiliser les eaux usées

Et si réutiliser les eaux usées permettait de lutter contre la sécheresse ? Si la France a du retard en la matière, des projets se lancent peu à peu. Le ministre de la Transition Ecologique Christophe Béchu a d'ailleurs évoqué cette piste de travail dans un entretien au Parisien ce mercredi.

ⓘ Publicité

A Claira, dans les Pyrénées-Orientales, une expérimentation vient de démarrer en ce sens. Le but est de réutiliser les eaux usées de la station d'épuration, après nouveau traitement, pour les arrosages municipaux, le nettoyage des voies publiques ou encore la recharge de la nappe superficielle de l'Agly.

À lire aussi Le gouvernement présente son plan "anti-sécheresse" pour préserver les ressources en eau

Au moins 200.000 m3 d'eau rejetés dans la nature

C'est lorsqu'il visite la station d'épuration de sa commune, que le maire s'étonne de la quantité d'eau rejetée dans la nature. "Le technicien de la Saur m'explique qu'on rejette entre 200.000 et 250.000 mètres cubes par an, explique Marc Petit. Donc on est en train de rejeter tous les trois jours l'équivalent en volume d'une piscine olympique ! Et je me suis dit, pourquoi on réutiliserait pas cette eau pour autre chose ? L'idée est parti de là."

Résultat, une étude de faisabilité est lancée depuis décembre 2022 pour étudier tous les scénarios possibles quant à une réutilisation communale : l'hydrocurage, le réseau incendie, l'arrosage des jardins, des stades, nettoyage de la voirie.

Dans un second temps, l'autre piste envisagée est la possibilité de recharger la nappe superficielle de l'Agly, utilisée aujourd'hui pour l'irrigation agricole. "Le surplus, pourquoi pas stocker dans la nappe quaternaire ? Comme on a un souci par rapport au quotas d'eau des agriculteurs, ça leur permettrait d'avoir toujours de l'eau. Mais dans le cahier des charges il est bien spécifié que l'on doit rejeter de l'eau de la même qualité que l'eau qui se trouve sous nos pieds, voire meilleure."

Pour l'heure, la ville de Claira affiche comme objectif de réutiliser au moins 20.000 d'eau sur les 200.000 m3, ce qui permettrait d'économiser 60.000 €.

La règlementation française freine de tels projets

Aujourd'hui, l'eau rejetée par la station d'épuration a été classée A, soit le meilleur niveau. "Les eaux qui sortent de la station d'épuration sont de très bonne qualité, mais pour la réutilisation de type arrosage ou irrigation il faut aller un cran plus loin dans le traitement, un traitement supplémentaire, explique Marjorie Bertrand, hydrogéologue à Imageo, filiale de la Saur, le gestionnaire de l'eau qui porte le projet. Il faut rentrer dans le cadre règlementaire français, et ça nécessite des dossiers d'autorisation relativement longs et complexes, et l'administration est un peu frileuse sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens"

Pour l'heure, des analyses sur la qualité de l'eau de la nappe quaternaire sont en cours, afin de les comparer avec la qualité de l'eau de la station d'épuration. Ils seront rendus en septembre 2023. Le maire de Claira espère ensuite que la réglementation française s'assouplisse dans le cadre du plan anti-sécheresse, afin de pouvoir lancer son projet.

Malgré tout, d'autres projets similaires se montent des les Pyrénées-Orientales, notamment au Boulou et au sein de la communauté de communes Albères Côte Vermeille.