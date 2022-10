Sécheresse, à Macinaghju l’usine de dessalement entre en fonction

La mise en service de l’usine de dessalement de Macinaghju est imminente. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires la structure commencera à produire de l’eau potable en début de semaine prochaine.

« Agir pour ne plus subir »

Face à la sécheresse galopante, le niveau du réservoir hydraulique de Stullone est au plus bas, 1 400 mètres cubes, alors que sa capacité de stockage est de 48 000 mètres cubes. Pour les maires des communes de Ruglianu et Tuminu, desservies par ce réservoir, il était donc temps d'agir pour ne plus subir. Derrière la capitainerie de Macinaghju, 3 conteneurs de 13 tonnes chacun ont donc été installés pour donner corps à cette unité de dessalement. Karim Kenzi est en le directeur technique : « On a deux moteurs, une pompe haute pression et un récupérateur d’énergie qui permet d’économiser 60% de l’énergie de l’unité de manière à avoir le meilleur rendement possible. »

Une source de soulagement et de débat

Depuis 2018, Patrice Quilici, le Maire de Rogliano, porte ce projet à bout de bras. Un projet qui pose des questions, notamment en ce qui concerne le rejet de saumure : « La saumure fait beaucoup de débat, elle peut polluer la posidonie et l’écosystème alors on a trouvé un endroit, on a modifié, déplacé le rejet pour satisfaire tout le monde notamment le parc marin. »

L’unité de dessalement de Macinaghju permettra une production de 600 mètres cubes d’eau potable par jour, un soulagement et la fin d’une controverse pour François Orlandi, le maire de Tomino : « Nous sommes véritablement en fin de course et heureux d’avoir pu obtenir les autorisations, accords et l’adhésion de tous les services concernés de l’Etat ou de la collectivité locale et bien sûr le corolaire avec le financement attendu dans la mesure où les analyses seront tout à fait favorables__. »

Représentant un coût d’1,2 million d’euros, cette unité de dessalement est financée avec le concours de l'Etat et de la Collectivité de Corse.